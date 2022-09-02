К дождю в Мурманске примешалась снежная крупа

В Мурманской области начало осени отметилось температурой, больше характерной для конца сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начало осени отметилось температурой, больше характерной для конца сентября. Что особенно чувствуется на фоне аномально теплого августа.

Так, 1 сентября был не только дождь.

- Первый предвестник близости снега: в Мурманске к дождю начала примешиваться крупа! Это не град, это слегка подтаявшие снежинки, превратившиеся в шарики, - сообщил в День знаний паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: первый снег в Ловозерских тундрах выпал еще 30 августа.

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