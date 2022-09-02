У жителей Мурманской области появился еще один повод сходить в лес кроме грибов

Это лето в Мурманской области выдалось как никогда урожайным на грибы и морошку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Это лето в Мурманской области выдалось как никогда урожайным на грибы и морошку. Последняя, к слову, уже отошла.

А сейчас у северян появился еще один повод сходить в лес - созрела брусника. Ее в этом году не очень много, как и черники, но собрать литр-другой получится.

Напомним: конец лета в Заполярье отметился заморозками, поэтому любителям «тихой охоты» стоит поспешить.

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