Для жителей Мурманской области заработала «горячая линия» по отоплению

Северянам напоминают, что тепло в дома будете подаваться неравномерно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 сентября в жилой фонд Мурманска стало поступать тепло. Каждый муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона самостоятельно, но многие решили не тянуть и открыть его с началом осени.

Северянам напоминают, что тепло в дома будете подаваться неравномерно. Так, как уточнила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова, 2362 дома Мурманска будут подключены в течение недели. А вот если после 7 сентября батареи будут холодными, или же отопления не будет, например, в одной из комнат, то это повод обратиться в управляющую компанию или на «горячую линию».

- Вначале батареи в разных комнатах могут прогреваться неравномерно, особенно на верхних этажах. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В таком случае нужно составить заявку в управляющую организацию. О проблемах с подачей отопления также можно сообщить по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25 (заявки принимаются с 08.00 до 20.00 по будням), - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: социальные учреждения, в том числе школы и детские сады, начали прогревать еще с конца августа.

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