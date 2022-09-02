В Мурманске ночью сгорела Toyota Land Cruiser

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Мурманске минувшей ночью горел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный во дворе дома №10 на улице Саши Ковалева.

- Сигнал поступил на пульт дежурного диспетчера 2 сентября в 02.32. Через 15 минут возгорание полностью ликвидировали. У автомобиля сгорел салон и моторный отсек на общей площади 2 квадратных метра, нарушено лакокрасочное покрытие, остекление и пластиковые элементы по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 пожарные автоцистерны.

Причины случившегося устанавливаются.

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