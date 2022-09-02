Андрей Чибис поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года

Андрей Чибис напутствовал учащихся и пожелал им не бояться знаний. Фото: правительство Мурманской области

В этом году 1 сентября в Мурманской области стало праздником для почти 100 тысяч человек, это и школьники, и студенты вузов и сузов.

На Пяти Углах в День знаний прошел большой концерт. С главной сцены к учащимся обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Желаю удачи, интересной учебы, новых открытий и успехов. Будьте инициативными, активными и жаждущими знаний. Также поздравляю с этим замечательным праздником педагогов и родителей. Уверен, наши дети обладают настоящим северным характером. Они самые сильные, целеустремленные, умные – лучшие дети на свете. Ребята, у вас все обязательно получится! С праздником! - отметил в своем выступлении Андрей Чибис.

Напомним: линейки в школах Заполярья начались с исполнения гимна страны и торжественной церемонии с флагом. Первоклассников поздравили юнармейцы, также им вручили подарочные наборы от правительства Мурманской области.

Также в День знаний торжественно открыли первый построенный за 30 лет в Мурманске детский сад.

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