В Мурманске впервые за 30 лет построили детский сад

Новый детский сад на улице Достоевского готов принять 196 малышей. Фото: правительство Мурманской области

Первого сентября в Мурманске торжественно открыли филиал детского сада №123. Основное здание находится на улице Баумана, а вот новый корпус появился среди домов на улице Достоевского. Ранее родителям приходилось далеко водить детей, теперь же дорога станет значительно короче.

Детский сад построили про нацпроекту "Демография", он готов принять 196 малышей. Это первая подобная стройка за последние 30 лет в городе. На объект потратили почти 400 миллионов рублей.

- Это шестой детский сад, который мы построили за последние 3 года в области. Очень важно было правильно подобрать цветовую гамму, необходимое оборудование, игры с учетом возраста детей. Это сделано первоклассно. Я знаю, что педагоги с душой отнеслись к процессу и принимали в нем активное участие, поэтому многие проектные решения были скорректированы. Спасибо строителям, проект не простой, находится на тяжелом грунте, однако все выполнено качественно как снаружи, так и внутри, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на открытии.

Еще весной детский сад провел день открытых дверей, сейчас идет зачисление малышей в группы.

Напомним: еще один детсад строится на улице Капитана Орликовой, его также обещали открыть к 1 сентября, но сроки сдвинулись. Как не раз сдвигались сроки сдачи детсада в Алакуртти.

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