Момент страшного ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви попал на видео

ДТП попало на камеру видеорегистратора. Фото: Скриншот видео

Страшная авария, которая произошла 30 августа на дороге Заполярный-Сальмиярви, попала на видео.

Напомним: лоб в лоб на трассе столкнулись Volkswagen Touareg и Mitsubishi Lancer, обоих водителей госпитализировали в больницу, в том числе им оказали психологическую помощь.

ДТП попало на камеру видеорегистратора.

Напомним: момент столкновения четырех машин в Мурманске сняли на видео. ДТП случилось на пересечении улиц Старостина и Карла Маркса.

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