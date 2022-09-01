2 сентября в Мурманской области ожидаются дожди и сильный ветер

2 сентября в Мурманской области сохранится холодная с дождями погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 сентября в Мурманской области сохранится холодная с дождями погода. Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России и смещающегося в восточном направлении.

- Ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также на юге Печенгского, юго-западе Кольского и в Терском районах, в районе Апатитов и Кировска сохранится V региональный класс пожарной опасности. В Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе Полярных зорь - IV региональный класс пожарной опасности.

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