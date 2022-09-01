В караоке-баре Мурманска задержали буйного мужчину

Ночью в Мурманске росгвардейцы задержали буйного посетителя караоке-бара. Фото: Дарья ИСАЕВА

Ночью в Мурманске росгвардейцы задержали буйного посетителя караоке-бара. Сигнал "Тревога" поступил из заведения на проспекте Ленина.

- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили у персонала, что в баре находился мужчина, который начал по-хамски себя вести, выражался в адрес работников грубой нецензурной бранью, повышал голос, проявлял агрессию. На замечания он не реагировал и покинуть бар отказывался, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Экипаж вневедомственной охраны доставил 47-летнего мурманчанина, который пытался оказать сопротивление, в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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