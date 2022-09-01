За неделю в Мурманской области подешевели картофель и капуста

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Мурманскстате рассказали, как изменились цены на отдельные виды продовольственных товаров в Мурманской области за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 23 по 29 августа наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 11,3%), свежую белокочанную капусту (на 5,5%), морковь (на 4,6%), гречневую крупу (на 1,6%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Выросли цены на шлифованный рис (на 4,8%) и пищевую поваренную соль (на 2,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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