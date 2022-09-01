В августе в Мурманской области произошло массовое нашествие южных бабочек

Чаще всего бабочки кормились на цветах бодяка полевого. Фото: vk.com/clubzapovedkand/Александр Жерихин

В августе в Мурманской области наблюдался массовый залет бабочек из более южных районов. Этому поспособствовало жаркое лето.

- Бабочки стали расселяться в другие области, в том числе и на север. Во второй половине августа в Кандалакшском районе во многих местах встречали адмиралов, репейниц, траурниц, лимонниц, углокрыльниц, павлиний глаз, - рассказывает старший научный сотрудник Кандалакшского заповедника Елена Васильевна Шутова.

Чаще всего бабочки кормились на цветах бодяка полевого. В зарослях этого растения можно было одновременно наблюдать по 20-30 бабочек разных видов.

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