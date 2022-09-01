Первое сентября в школах Мурманска началось с исполнения гимна

Линейки Первого сентября в этом году были особенно торжественными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Линейки Первого сентября в этом году были особенно торжественными. По заявленной ранее инициативе, которую поддержали на федеральном уровне, мероприятия в школах, лицеях, гимназиях начались с исполнения российского гимна и выноса флага.

- В нашей школе №20 флаг торжественно вынесли представители "Юнармии". Это было красиво, - рассказала "КП"-Мурманск" мама первоклассника.

В тех образовательных учреждениях, где была такая возможность, флаг поднимали на флагштоке, в других водружали на сцене актовых залов. Планируется, что такие акции будут проходить по понедельникам в рамках патриотического воспитания детей.

Напомним: первоклассников в Мурманске акцией с самолетиками поздравили юнармейцы.

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