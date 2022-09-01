В Мурманске задержали двух пьяных водителей-рецидивистов

В Мурманске сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей, которые уже не первый раз садятся за руль в нетрезвом виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей, которые уже не первый раз садятся за руль в нетрезвом виде.

Так, утром на улице Челюскинцев задержали 44-летнего водителя Hyundai, по вине которого произошло ДТП. Не соблюдая положенную дистанцию, мужчина наехал на другой автомобиль, повредив его.

- Выяснилось, что северянин ранее привлекался к уголовной ответственности в 2021 году за езду в пьяном виде. Ему было назначено 240 часов обязательных работ и лишение водительских прав на три года. Медицинское освидетельствование у мужчины показало наличие в крови 0,82 миллиграмм алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Другой случай произошел на улице Павлова. Один из автолюбителей не включил сигнал поворота, создавая тем самым угрозу ДТП. 50-летнего водителя Mercedes задержали, по внешним признакам он был пьян, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

- Северянин ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В прошлом году мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года, - отметили в ведомстве.

В отношении жителей Заполярья возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru