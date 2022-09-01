Сын губернатора Мурманской области пошел в первый класс

День знаний стал особенным для семьи губернатора Мурманской области. Фото: https://t.me/andrey_chibis/

В этом году День знаний стал особенным для семьи губернатора Мурманской области. Сын главы региона Вова пошел в первый класс.

- У Вовы первый звонок. Уверен, сыну понравится школьная пора, - поделился важным событием Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: Андрей Чибис поздравил 100 тысяч школьников и студентов с Днем знаний.

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