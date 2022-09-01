Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 9:07

Сын губернатора Мурманской области пошел в первый класс

Андрей Чибис поделился событием в своем Telegram-канале
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
День знаний стал особенным для семьи губернатора Мурманской области. Фото: https://t.me/andrey_chibis/

День знаний стал особенным для семьи губернатора Мурманской области. Фото: https://t.me/andrey_chibis/

В этом году День знаний стал особенным для семьи губернатора Мурманской области. Сын главы региона Вова пошел в первый класс.

- У Вовы первый звонок. Уверен, сыну понравится школьная пора, - поделился важным событием Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: Андрей Чибис поздравил 100 тысяч школьников и студентов с Днем знаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru