Мобильная ярмарка "Наша рыба" впервые приедет в Видяево

Мобильная ярмарка «Наша рыба» заглянет туда, где еще не была - в ЗАТО Видяево. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» заглянет туда, где еще не была - в ЗАТО Видяево.

Торговля свежей, копченой, замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами по ценам на 25-30% ниже рыночных будет вестись 3 сентября.

- Жители Видяево смогут приобрести дары моря на ярмарке «Наша рыба» с 11.00 до 18.00 по адресу: ЗАТО Видяево, Нижняя площадь, вблизи дома 5 по улице Заречная, - сообщает АНО "Мурманконгресс".

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