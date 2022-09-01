Мурманская область участвует в акции «Один день с участковым уполномоченным полиции»

Участковые играют ведущую роль в решении задач органов внутренних дел. Фото: Скриншот видео

УМВД России по Мурманской области присоединилось к акции «Один день с участковым уполномоченным полиции». Мероприятие дает возможность познакомиться с буднями страж порядка.

Участковые играют ведущую роль в решении задач органов внутренних дел. Именно они находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

- Участковый уполномоченный полиции, в первую очередь, работает с населением. Он рассматривает жалобы и обращения граждан, а также работает с различными категориями подучетных лиц: ранее судимыми, осужденными к наказанию, семейно-бытовыми дебоширами, неблагополучными семьями, а также несовершеннолетними, - рассказывает начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по Мурманской области Сергей Колбушков.

Каждый участковый должен владеть всей информацией об обсуживаемой территории и ее жителях. К нему ежедневно обращаются граждане с различными проблемами.

- Он мало того, что должен всех выслушать, но и оказать различную помощь в решении той или иной ситуации, - добавляет врио начальника УУП и ПДН ЗАТО города Североморска Александр Тихонов.

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