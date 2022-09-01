4 сентября движение по мосту через Кольский залив ограничат

Водителей просят использовать альтернативный маршрут движения на другой берег Кольского залива - по мосту через реку Тулома в Коле. Фото: Екатерина КОНОТОП

4 сентября в Мурманске на Кольском мосту и рядом с ним развернется спортивный фестиваль "Гольфстрим". В этот день переправа будет закрыта для автомобилистов.

- С 00.00 до 20.00 в связи с проведением официального спортивного мероприятия, будет перекрыто движение всех видов транспорта по мостовому переходу через Кольский залив, - сообщает Мурманскавтодор.

Водителей просят использовать альтернативный маршрут движения на другой берег Кольского залива - по мосту через реку Тулома в Коле.

Напомним: до места проведения фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске будут ходить бесплатные автобусы.

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