В Минькино деревянный дом тушили два раза за сутки

Причины произошедшего предстоит установить. Фото: vk.com/murman01
Деревянный дом, что находится в селе Минькино, вспыхивал дважды за сутки. Его тушили вечером 30 августа, а повторное возгорание произошло 31 августа, около 13.00.
На место происшествия оперативно отправились дежурные караулы пожарных частей.
- В результате огонь повредил дом на площади 40 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава на 3 пожарных автоцистернах, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причины произошедшего предстоит установить.
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