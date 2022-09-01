В Минькино деревянный дом тушили два раза за сутки

Причины произошедшего предстоит установить. Фото: vk.com/murman01

Деревянный дом, что находится в селе Минькино, вспыхивал дважды за сутки. Его тушили вечером 30 августа, а повторное возгорание произошло 31 августа, около 13.00.

На место происшествия оперативно отправились дежурные караулы пожарных частей.

- В результате огонь повредил дом на площади 40 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава на 3 пожарных автоцистернах, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины произошедшего предстоит установить.

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