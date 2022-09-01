Пригородные автобусы Мурманска переходят на новое расписание

С 1 сентября автобусы пригородного сообщения, курсирующие из Мурманска, переходят на зимнее расписание движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 сентября автобусы пригородного сообщения, курсирующие из Мурманска, переходят на зимнее расписание движения. Об этом сообщает минтранс региона.

Так, вводятся дополнительные рейсы в будние дни по маршрутам: № 105 "Североморск - Мурманск", № 106 "Автовокзал - Аэропорт", № 107 "Мурманск - п. Сафоново-1", № 108 "Автовокзал - п. Кильдинстрой", № 134 "ул. Крупской - пос. Шонгуй" и № 140 "Автовокзал - ул. Молодежная".

Ознакомиться с графиком движения можно на сайте.

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