"Берегите друг друга". Мама пропавшего под Кандалакшей немого мальчика обратилась к жителям Мурманской области

Мальчика обнаружили днем 30 августа у берега озера Ульяшево, примерно в двух километрах от его дома. Фото: vk.com/kandvkurse

Почти 150 человек приняли участие в поисках 11-летнего не разговаривающего мальчика, который потерялся под Кандалакшей. Напомним: вечером 29 августа ребенок вышел со двора частного дома в СНТ "Урожай" и ушел в неизвестно направлении.

Найти его удалось только днем 30 августа почти в двух километрах от дома - мальчик оказался на берегу озера. К счастью, живой и невредимый. Его мама обратилась к северянам со словами благодарности.

- От всего сердца хочу выразить слова благодарности кто принимал участие в поисках нашего сына в том числе моим друзьям!!!! Спасибо вам огромное!!! Берегите друг друга, - написала северянка в паблике "Кандалакша онлайн" (18+).

В поисках помимо волонтеров участвовали спасатели, полицейские и следователи-криминалисты.

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