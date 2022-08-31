Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 августа 2022 15:08

116 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

Количество летальных исходов от опасной инфекции не выросло
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.

За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 116 человек. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 137 105 человек.

За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.

Напомним: темп прироста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области составил 70% за неделю. Новая волна COVID-19 может накрыть Заполярье в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru