Земля снесла экскаваторы. Появилось видео схода грунта во время строительства нового здания прокуратуры в Мурманске

Земля сошла с такой силой, что отнесла в сторону экскаваторы. Фото: «Инженерный центр»

В октябре 2020 года в Мурманске произошло ЧП во время строительства нового здания областной прокуратуры. Там с откоса вместе с деревьями и кустарниками сошел грунт, на площадке в этот момент находились рабочие.

Земля сошла с такой силой, что отнесла в сторону экскаваторы. Чудом никто не пострадал. В 2021-м возникла угроза повторного схода.

В случившемся обвиняют мурманскую компанию "Инженерный центр", которая занималась проектированием. Руководителю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, геологу субподрядчика - в пособничестве.

Обвиняемый свою вину не признает. "Инженерный центр" предоставил "КП"-Мурманск" видео схода грунта на стройплощадке.

Подробнее о ЧП при строительстве здания прокуратуры читайте в нашем материале.

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