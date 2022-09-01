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Общество1 сентября 2022 5:02

На пляже "Яйца дракона" в Териберке появятся деревянные настилы для прогулок

В природном парке сделают безопасные для туристов маршруты
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Такие же дорожки могут появиться по пути к Батарейскому водопаду.

Такие же дорожки могут появиться по пути к Батарейскому водопаду.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году был создан природный парк "Териберка". Сам населенный пункт в него не входит в отличие от природных достопримечательностей.

В планах у министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области оформить тропы для туристов, чтобы они могли ходить по парку без вреда для окружающей среды.

- Так, в ближайшее время будут сделаны деревянные настилы на пляже "Яйца дракона", - рассказал "КП"-Мурманск" Дмитрий Митин, главный специалист отдела мониторинга дирекции ООПТ.

Такие же дорожки могут появиться по пути к Батарейскому водопаду. Так гости "Териберки" смогут ходить без риска для здоровья, и не повреждая растения, в том числе и краснокнижные.

Подробнее об экологическом туризме читайте в нашем материале.

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