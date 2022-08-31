Следователи просят помочь установить личности погибших в Ленинградской области мужчины, женщины и девочки

Установлено, что мужчина, на вид 45-55 лет, и женщина, на вид 45-50 лет, являются кровными родителями девочки. Фото: t.me/su_skr51/521

Следком Ленинградской области расследует уголовное дело по статье 105 УК РФ и просит помощи у жителей всех регионов России, в том числе и Мурманской области.

В 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе нашли тела неизвестных мужчин и женщины с признаками насильственной смерти, а в октябре 2021 года там же было обнаружено тело девочки.

- Установлено, что мужчина, на вид 45-55 лет, и женщина, на вид 45-50 лет, являются кровными родителями девочки. Мужчина, которому на вид 50-70 лет, их родственником не является, его смерть наступила одновременно с этими людьми, - сообщают в Telegram-канале Следкома.

Следователи просят тех, кто обладает какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе муж-жена-дочь, сообщить сведения по телефонам: 8-812-492-01-58 или 8-952-266-92-44.

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