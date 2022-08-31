Эпидемиолог из Мурманской области победил на всероссийском конкурсе врачей

Команда эпидемиологов провела уникальное научное исследование коллективного иммунитета россиян. Фото: gov-murman.ru/

Врач-эпидемиолог, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Никита Кольцов стал одним из победителей всероссийского конкурса врачей. Он получил награду в номинации «За создание нового метода диагностики» вместе с другими специалистами из разных уголков России.

Под руководством академика РАН Арега Тотоляна команда эпидемиологов провела уникальное научное исследование коллективного иммунитета россиян. Исследование длилось два года, в нем приняли участие 30 тысяч жителей страны, в том числе более 3100 волонтеров из Мурманской области.

- Фактически, собранная информация применима к любым инфекционным заболеваниям, и в случае необходимости ее можно использовать для прогнозирования эпидситуации, в том числе таких особо опасных инфекций, как натуральная оспа, – рассказал Никита Кольцов.

Так, было доказано, что большинство детей переносят коронавирус в бессимптомной, либо в стертой форме. Кроме того, установлено, что пожилые люди, в семьях которых проживают дети, также переносят ковид в более легкой форме.

- Наиболее стойкий иммунитет к COVID-19 получают переболевшие и вакцинированные, то есть сначала иммунитет формируется естественным путем при заболевании, и укрепляется при вакцинации, – отметил врач.

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