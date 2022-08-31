Русло реки Умба очистили от затонувших бревен

Бревна в реке находил и закреплял водолаз, а сотрудники завода вытягивали древесину на берег. Фото: grv51.ru

В июле и августе Умбский рыбоводный завод занимался очисткой русла реки Умба от затонувших бревен, которые остались со времен проведения лесоплава.

- Древесину специалисты поднимали ручным способом, без применения специализированной техники. Бревна в реке находил и закреплял водолаз, а сотрудники завода вытягивали древесину на берег с помощью верево, - сообщает Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Общая площадь очищенной акватории составила 13,74 га. Всего было поднято 19 кубометров древесины.

Напомним: акваторию у Абрам-мыса очистили от мусора.

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