"Все бросили свои дела". 150 человек искали пропавшего под Кандалакшей немого мальчика

Мальчика обнаружили днем 30 августа у берега озера Ульяшево, примерно в двух километрах от его дома. Фото: vk.com/kandvkurse

Вечером 29 августа под Кандалакшей пропал 11-летний мальчик. Он вышел со двора своего дома в садовом некоммерческом товариществе "Урожай" и ушел в неизвестном направлении. Родители хватились его, но сами найти не смогли, поэтому обратились в полицию.

Поиски длились менее суток, но к ним успели присоединиться 150 человек, в том числе волонтеры, спасатели, следователи-криминалисты (СКР возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка).

Мальчика обнаружили днем 30 августа у берега озера Ульяшево, примерно в двух километрах от его дома. Как говорят местные, в тех местах легко заблудиться.

- Мальчик жив благодаря спасателям МЧС, которые его нашли! Он жив благодаря слаженной работе сотрудников полиции и СУ СК. Мы хотели бы от лица всего отряда выразить огромную благодарность всем, кто откликнулся на этот поиск! Кандалакшанам, которые буквально за час собрались и выехали на место поиска. Ребятам из Апатитов, которые за 20 минут с момента публикации призыва созвонились с координатором и выехали на поиски. Добровольцам из Мурманска, которые бросив все дела откликнулись на поиск и предоставили свои машины, чтобы все желающие могли добраться до места, - рассказали в поисковом отряде "МурманСпас".

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