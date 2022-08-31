Диана Кузнецова: Важно, чтобы детей ничего не отвлекало на уроке

Минпросвещения РФ перед Первым сентября сообщило, что в образовательных учреждениях будет действовать строгий запрет на использование телефонов на уроках. Фото: Правительство Мурманской области

Минпросвещения РФ перед Первым сентября сообщило, что в образовательных учреждениях будет действовать строгий запрет на использование телефонов на уроках.

- Нормативный документ уже был принят в рамках санитарных правил, которые действуют с 2021 года. Они предусматривают, что во время уроков нельзя использовать мобильные телефоны. Важно, чтобы детей ничего не отвлекало на уроке. Во время процесса обучения использование телефона недопустимо, - рассказала «АиФ-Мурманск» министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как уже писала «КП»-Мурманск», ученики будут сдавать телефоны в специальные локеры перед началом урока, все гаджеты будут находиться в классе на виду у учителя и школьников.

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