Пенсионер из Мурманска отдал мошенникам 1,6 миллиона рублей

64-летний мурманчанин попался на удочку телефонных мошенников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

64-летний мурманчанин попался на удочку телефонных мошенников. Мужчину обманули по классической схеме.

Так, накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Тот сообщил, что якобы произошла утечка базы данных клиентов банка и счета, открытые в нем, тоже находятся под угрозой.

- Чтобы сохранить сбережения, абонент посоветовал обналичить деньги, а затем перевести их на резервные безопасные счета. Введенный в заблуждение пенсионер выполнил указания лжесотрудника и перевел на "безопасный счет" более 1,6 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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