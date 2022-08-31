Семь метеостанций в Мурманской области зафиксировали первые заморозки

С ночь с 30 на 31 августа в Мурманской области зафиксировали первые заморозки. Фото: Олег УКЛАДОВ

С ночь с 30 на 31 августа в Мурманской области зафиксировали первые заморозки. Их отметили семь региональных метеостанций.

Холоднее всего было в Каневке (-2,6), "теплее" всего - в Краснощелье (-0,3). Также минус зафиксировали Верхнетуломский, Верховье Лотты, Пулозеро, Апатиты, аэропорт "Мурманск".

- Первый шальной заморозок по области был отмечен в Мурмашах еще полмесяца назад, 15 августа, перед повторным приходом жары. С той поры никто в минус не погружался, - пишет паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: в конце августа в Мурманской области выпал первый снег.

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