Ловил треску, поймал катрана. В Мурманской области рыбак выудил из воды хищника

Акулы в Белом и Баренцевом морях - явление не редкое. Фото: vk.com/clubzapovedkand

Рядом с поселком Лесозаводской в Кандалакшском районе Мурманской области северянин на рыбалке поймал метровую акулу. Рыбак сначала принял катрана за большую треску. Разобравшись, кого поймал, мужчина сфотографировал хищника и вернул в море.

Акулы в Белом и Баренцевом морях - явление не редкое. Пойманный катран, как рассказали специалисты, не самый большой представитель своего вида.

- Лет семь назад видели большую акулу в районе Колвицы. Годом раньше, в губе Вороньей и Белой, попались сразу две акулы: одна четырехметровая, другая – 2,5 метра. Есть фото за октябрь 2002-го, где на берегу лежит полярная акула длиной в 3,75. В конце 80-х годов возле Зеленоборского рыбаки-промысловики поймали 3-метровую особь, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Напомним: весной 2021 года на берег полуострова Рыбачий выбросило полярную акулу. Очевидцы предположили, что ее зацепило тралом.

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