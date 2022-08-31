Реанимацию сбитого пешехода на Кольском проспекте в Мурманске сняли на видео

Известно, что 32-летний мужчина переходил дорогу по проезжей части, в неположенном месте. Фото: скриншот видео / www.tv-21.ru
Вечером 30 августа в Мурманске на Кольском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.
Известно, что 32-летний мужчина переходил дорогу по проезжей части, в неположенном месте. Он попал под колеса Renault Sandero, водитель которого не успел затормозить.
Реанимация северянина попала на видео. Кадрами с "ТВ-21" поделился очевидец случившегося. К сожалению, спасти мужчину не удалось.
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