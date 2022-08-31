Жители Мурманска выплатили 3,7 миллиона рублей долга ради сохранения свободы

Осознав серьезность своего положения, мурманчане решили не испытывать судьбу и полностью оплатили уголовный штраф и ущерб.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Трем мурманчанам пришлось погасить штраф в несколько миллионов рублей, чтобы не лишиться свободы.
Известно, что мужчины, действуя в составе ОПГ, были привлечены к уголовной ответственности за сбыт немаркированного алкоголя в особо крупном размере и незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба их правообладателям.
Их признали виновными, назначив штраф в 2,4 миллиона рублей. Также им нужно было выплатить более 1,3 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлениями.
- Судебный пристав предупредил об ответственности за неуплату уголовного штрафа и ущерба. Также осужденным объяснили, что при уклонении от уплаты в установленный срок, пристав обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, вплоть до реального лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.
Осознав серьезность своего положения, мурманчане решили не испытывать судьбу и полностью оплатили уголовный штраф и ущерб.
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