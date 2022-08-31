На линейки одеваемся теплее. Первое сентября в Мурманске будет хмурым

Мурманский областной гидрометцентр составил прогноз на 1 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мурманский областной гидрометцентр составил прогноз на 1 сентября.
Погода ожидается осенняя: воздух днем прогреется только до +11, также ожидается умеренный, но холодный ветер. Помимо этого могут пройти небольшие дожди.
Напомним: в День знаний в центре Мурманска пройдет большой праздник, также на улице Воровского будет работать ярмарка "На Севере - учиться!".
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