Какая погода будет на Первое сентября 2022 года в Мурманске

Прогноз синоптиков не очень радует - они обещают холод и ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До осени остался всего один день, более 82 тысяч юных северян сядут за школьные парты в Мурманской области Первого сентября в этом году. Рассказываем, какая погода будет 1 сентября 2022 года.

Прогноз синоптиков не очень радует - они обещают холод и ветер.

- Временами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днем +6+11°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

1 сентября будет пасмурно, поэтому тем, кто идет на линейки на свежем воздухе, стоит одеваться теплее. Погода в первый день осени будет похожа на ту, что стоит 31 августа.

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