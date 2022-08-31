Какая погода будет на Первое сентября 2022 года в Мурманске

Прогноз синоптиков не очень радует - они обещают холод и ветер.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
До осени остался всего один день, более 82 тысяч юных северян сядут за школьные парты в Мурманской области Первого сентября в этом году. Рассказываем, какая погода будет 1 сентября 2022 года.
Прогноз синоптиков не очень радует - они обещают холод и ветер.
- Временами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днем +6+11°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
1 сентября будет пасмурно, поэтому тем, кто идет на линейки на свежем воздухе, стоит одеваться теплее. Погода в первый день осени будет похожа на ту, что стоит 31 августа.
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