Житель Апатитов ударил ножом в спину собутыльника

Жителя Апатитов, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах посиделки двух мужчин закончились плачевно. Так, 28-летний северянин оказался в больнице с травмой спины. Медики расценили ранение как легкий вред здоровью.

- Полицейские установили, что мужчина был в гостях в квартире на улице Северной. Апатитчане выпивали, в какой-то момент между ними возник словесный конфликт. 40-летний злоумышленник достал нож из кармана брюк и ударил им в спину северянина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Жителя Апатитов, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Он пояснил, что причиной случившегося стало алкогольное опьянение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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