В Мурманской области изменили порядок выплат для детей-сирот

На данный момент такие дети разделены на три категории: до трех лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

31 августа прошло внеочередное заседание Мурманской областной Думы. На нем парламентарии рассмотрели изменение в областной закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и порядка выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

Так, на данный момент такие дети разделены на три категории: до трех лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет. И при этом размер выплаты составляет ниже прожиточного минимума, установленного для несовершеннолетних.

- С 1 января 2023 года мы предлагаем установить единый размер выплаты для всех возрастов, он будет равен величине прожиточного минимума для детей и составит 22898 рублей. Также будет предоставляться ежегодная выплата для организации отдыха – 24 тысячи рублей и 12 тысяч на проезд к месту отдыха, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В 2023 году для этого из регионального бюджета понадобится выделить дополнительно 600 миллионов рублей, однако после сумма будет снижаться до 585 миллионов рублей к 2025 году.

- Это связано с тем, что прогнозная численность детей будет уменьшаться. В 2022 году выплаты предусмотрены для 2148 человек, в 2023-м – 2038 человек, в 2024-м – 1998 человек и 1969 человек в 2025 году. Но также количество может увеличиться, - отметила Диана Кузнецова.

Напомним: дети участников СВО из Мурманской области получат бесплатное двухразовое горячее питание в школах.

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