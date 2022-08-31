Дети участников СВО в Мурманской области получат бесплатное питание в школах

Дополнительные расходы областного бюджета в 2022-м году составят 12 миллионов рублей, в 2023-м – 45,6 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

31 августа Мурманская областная Дума на внеочередном заседании рассмотрела утверждение новых льгот для участников спецоперации на Украине и их семей.

Так, детям таких военнослужащих предложили организовать бесплатное двухразовое горячее питание в школах.

- Питание будет предоставлено в натуральной форме на заявительной основе, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Дети участников СВО смогут получать льготные завтраки и обеды на весь период, пока их родители будут выполнять свой воинский долг на территории Украины, ДНР и ЛНР. Дети тех военнослужащих, которые получат контузии, травмы, увечья, или погибнут, смогут претендовать на такую льготу до окончания учебы. Родителям надо будет получить необходимую справку по месту несения службы и предоставить ее в образовательную организацию.

Дополнительные расходы областного бюджета в 2022-м году составят 12 миллионов рублей, в 2023-м – 45,6 миллиона рублей.

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