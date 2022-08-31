Двух водителей госпитализировали в больницу после лобового столкновения на дороге Заполярный-Сальмиярви

Водителей госпитализировали в Печенгскую ЦРБ, также пострадавшим оказали психологическую помощь. Фото: vk.com/murman01

30 августа на 13-м километре дороги Заполярный-Сальмиярви случилась серьезная авария. Около восьми часов вечера здесь произошло лобовое столкновение Volkswagen Touareg и Mitsubishi Lancer.

- Пострадали оба водителя, один из которых оказался заблокирован. Для деблокирования и извлечения пострадавшего из автомобиля огнеборцы применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Водителей госпитализировали в Печенгскую ЦРБ, также пострадавшим оказали психологическую помощь.

Напомним: в Мурманске погиб пешеход, перебегавший Кольский проспект в неположенном месте. В Апатитах момент столкновения автобуса и машины попал на видео.

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