Многодетной семье из Оленегорска 10 лет не могли предоставить земельный участок

Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Многодетная семья из Оленегорска уже 10 лет ждет предоставления земельного участка под строительство жилья на территории муниципалитета.

Так, с июля 2012 года северяне были поставлены на учет и вплоть до 2020 года местные власти земельный участок семье не выделили, а в сентябре того же года сняли семью с учета из-за утраты статуса многодетной.

- В суде заявитель обжаловал решение администрации города. Приказ органов местного самоуправления о снятии многодетной семьи с учета отменен, однако, администрация города все еще не приняла меры к предоставлению земельного участка семье, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Прокуратура Оленегорска в адрес главы муниципального округа внесла представление. Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru