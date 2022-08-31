Многодетной семье из Оленегорска 10 лет не могли предоставить земельный участок

Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Многодетная семья из Оленегорска уже 10 лет ждет предоставления земельного участка под строительство жилья на территории муниципалитета.
Так, с июля 2012 года северяне были поставлены на учет и вплоть до 2020 года местные власти земельный участок семье не выделили, а в сентябре того же года сняли семью с учета из-за утраты статуса многодетной.
- В суде заявитель обжаловал решение администрации города. Приказ органов местного самоуправления о снятии многодетной семьи с учета отменен, однако, администрация города все еще не приняла меры к предоставлению земельного участка семье, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Прокуратура Оленегорска в адрес главы муниципального округа внесла представление. Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.
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