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Общество31 августа 2022 11:40

Многодетной семье из Оленегорска 10 лет не могли предоставить земельный участок

Восстановить справедливость помогла прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.

Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Многодетная семья из Оленегорска уже 10 лет ждет предоставления земельного участка под строительство жилья на территории муниципалитета.

Так, с июля 2012 года северяне были поставлены на учет и вплоть до 2020 года местные власти земельный участок семье не выделили, а в сентябре того же года сняли семью с учета из-за утраты статуса многодетной.

- В суде заявитель обжаловал решение администрации города. Приказ органов местного самоуправления о снятии многодетной семьи с учета отменен, однако, администрация города все еще не приняла меры к предоставлению земельного участка семье, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Прокуратура Оленегорска в адрес главы муниципального округа внесла представление. Восстановление нарушенных прав северян находится на контроле ведомства.

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