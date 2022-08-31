Погибший в Мурманске пешеход грубо нарушил правила ПДД

Участок, на котором произошла авария, считается одним из самых сложных и опасных в городе. Фото: Скриншот видео / www.tv21.ru

Вечером 30 августа в Первомайском округе Мурманска произошло смертельное ДТП. В районе дома №77 на проспекте Кольский водитель Renault Sandero сбил 32-летнего мужчину. Машина двигалась от остановки "Улица Кооперативная" к остановке "Улица Беринга", пешеход в этот момент перебегал дорогу в неположенном месте.

Скорая помощь оперативно прибыла на место аварии, но реанимационные действия не помогли, мужчина умер на месте.

- Водитель Renault Sandero был трезв, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Участок, на котором произошла авария, считается одним из самых сложных и опасных в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru