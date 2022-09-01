В жилые дома Мурманска начали подавать отопление

В дома некоторых северян отопление дали еще 31 августа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, что с 1 сентября в городе начинается отопительный сезон. Для того, чтобы батареи стали горячими, решили не ждать норматива, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха была бы не выше +8.

- У нас дома батареи стали горячими еще вечером 31 августа, - рассказала "КП"-Мурманск" жительница Первомайского округа Вероника Стрынцева.

Напомним: на этой неделе были зафиксированы первые заморозки, а в Ловозерских тундрах выпал снег. Губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов позаботиться о том, чтобы в домах северян было тепло.

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