В Мурманской области школьники будут сдавать телефоны в локеры перед началом урока

Также учитель может попросить ученика сдать и "умные часы", а также планшет при наличии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября в Мурманской области за парты сядут 9 тысяч первоклассников, а всего школьников насчитывается около 82,5 тысячи. Ко Дню знаний Минпросвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках.

- К такому решению мы были готовы давно и на родительском собрании, которое прошло на прошлой неделе, сообщили родителям, что перед началом урока дети будут сдавать телефоны учителю, чтобы они не отвлекали их во время занятия, - рассказала "КП"-Мурманск" классный руководитель первого класса в одной из школ Мурманска.

Также учитель может попросить ученика сдать и "умные часы", а также планшет при наличии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали главную ошибку при встрече с медведем. Сотрудники заповедника в Мурманской области рассказали о худшем способе спасения от медведя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru