Пьяный житель Североморска проведет 210 часов на обязательных работах за оскорбление полицейских

30 сентября прошлого года северянин выпил и стал ломиться в квартиру своей знакомой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд приговорил жителя Североморска к 210 часам обязательных работ. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).

30 сентября прошлого года северянин выпил и стал ломиться в квартиру своей знакомой. Та впускать пьяного не захотела и вызвала наряд полиции. Североморца задержали и увезли в местную центральную районную больницу для медосвидетельствования. Все происходившее мужчине очень не понравилось.

- Он в присутствии посторонних граждан высказал сотрудниками полиции слова и выражения в грубой, нецензурной и циничной форме, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство полицейского и подрывающие авторитет органов государственной власти - МВД России, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Напомним: до пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Заполярного за нападение на полицейского.

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