В Мурманске огонь уничтожил деревянно-металлический гараж

На месте работали 15 человек. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Вечером 30 августа в Мурманске случился пожар на улице Пригородной. В 17.25 по "01" поступил сигнал, что горит деревянно-металлический гараж.
- В результате происшествия гараж выгорел полностью на площади 24 квадратных метра. Пожар ликвидирован в 18:26, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На месте работали 15 человек.
Напомним: в Североморске загорелись личные вещи в одном из домов.
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