В Мурманске пройдет семейный фестиваль «День здоровья с "Комсомолкой"»

Мурманчане любят и ждут праздники от "Комсомольской правды"-Мурманск". Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманчане любят и ждут праздники от "Комсомольской правды"-Мурманск". Например, "Карапузы, на старт!" - соревнования малышей от полугода до трех лет. Пандемия на время разлучила нас с нашими читателями на таких праздниках. Но теперь мы можем смело заявить, что готовы к яркой встрече!

1 октября в Мурманске в ТРЦ Plazma мы проведем фестиваль для всей семьи "День здоровья с «Комсомолкой»", поучаствовать в котором смогут как юные северяне, так и их родители, а также бабушки и дедушки.

- Вас ждут спортивные соревнования "Карапузы, на старт!" для самых маленьких, "Забег в сандалиях" для детей постарше, конкурсы для мам и пап, бабушек и дедушек, викторины о здоровье, консультации врачей местных клиник, ценные подарки и море позитива. Наш главный принцип - все развлечения бесплатно! - рассказали организаторы.

Желающие принять участие в детских соревнованиях могут уже сейчас подать заявку. Регистрация проходит до 26 сентября, присылайте свои данные (ФИО ребенка, возраст участника на момент соревнований и контактный телефон родителя) на электронную почту konkurskpvv@gmail.com.

За новостями следите в группе "Карапузы, на старт! 2022" в "ВКонтакте" и на сайте "КП"-Мурманск".

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