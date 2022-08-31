Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП на Кольском проспекте в Мурманске

Сбитый пешеход погиб на месте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 30 августа в Первомайском округе Мурманска произошла смертельная авария.

Renault Sandero сбил 32-летнего мужчину, который переходил Кольский проспект в неположенном месте. Этот участок спуска от улицы Кооперативной к улице Беринга особенно трудный и опасный - три полосы в каждом направлении, плотный поток машин, которые едут на скорости.

Сбитый пешеход погиб на месте. По данным УГИБДД по Мурманской области, водитель Renault Sandero был трезв. Регистраторы других машин сняли последствия ДТП на видео.

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