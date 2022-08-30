Новый резидент Арктической зоны в Мурманской области займется изготовлением хлеба

В Мурманской области появится 12 точек продажи свежего хлеба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарегистрирован 163 резидент Арктической зоны РФ в Мурманской области. Это компания из Кандалакшского района, которая займется производством хлебобулочных изделий, пирожных и тортов.

- В рамках проекта планируется создать 48 новых рабочих мест. Размер инвестиций составит 7,06 миллиона рублей, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

В регионе резидент создаст 12 точек сбыта. Бизнес компания успешно развивает в Карелии.

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