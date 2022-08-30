Мне бы в небо: Tele2 поддержала акцию мурманских любителей авиаспоттинга

Традиционный споттинг пройдет в аэропорту «Мурманск». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступила партнером осеннего споттинга, организованного журналистом Вячеславом Городецким и аэропортом «Мурманск». Авиалюбителей приглашают зарегистрироваться на мероприятие, которое пройдет 4 сентября 2022 года.

Традиционный споттинг пройдет в аэропорту «Мурманск». Мероприятие уже в одиннадцатый раз собирает любителей авиационной съемки из Мурманска и соседних регионов. В этом году акцию назвали «Бархатные крылья», поскольку дату проведения сместили с августа на начало сентября, когда северная природа начинает играть золотыми красками осени.

Для участия в споттинге необходимо до 16 часов 31 августа 2022 года заполнить заявку. 1 сентября организаторы опубликуют список 20 счастливчиков, которых пригласят в воскресенье, 4 сентября, на перрон аэропорта «Мурманск». Участники встречи получат подарки от компании Tele2.

Олег Клянчин, директор мурманского филиала Tele2:

- Компания Tele2 много лет подряд поддерживает эту прекрасную инициативу. Думаю, самолеты никого не могут оставить равнодушным. Меня всегда завораживало, когда мощные машины с легкостью поднимаются в небо. И, конечно, уникальные ливреи каждого борта – это отдельный вид искусства. Как и всегда, участники активно делятся яркими эмоциями и красивыми фотографиями в социальных сетях. В этом им на территории аэропорта помогает быстрый и надежный мобильный интернет Tele2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru