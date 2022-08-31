В Молочном отключают лифты в домах из-за долгов управляющей организации

Жителям Молочного, скорее всего, теперь придется подниматься до нужного этажа пешком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Молочного, скорее всего, теперь придется подниматься до нужного этажа пешком. Северян уведомляют, что с 1 сентября лифты в многоквартирных домах работать не будут из-за долгов управляющей организации.

Отмечается, что предприятие ООО "М151" приостанавливает исполнение договора на техническое обслуживание лифтового оборудования с МУП "ЖКХ г.п. Молочный".

- Данная мера вынужденная и принята из-за невыполнения своих обязательств МУП "ЖКХ г.п. Молочный", которая не оплачивает нашу работу, - говорится в уведомлении от администрации ООО "М151".

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